UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya - Haberler
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UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya

AA - Haberler | Güncel

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), "Bir Çanta Bin Hayal" kampanyasıyla yeni eğitim-öğretim yılında 1.000 yetim ve mülteci çocuğun temel okul ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), "Bir Çanta Bin Hayal" kampanyasıyla yeni eğitim-öğretim yılında 1.000 yetim ve mülteci çocuğun temel okul ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Dernekten UMHD Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir'in imzasıyla yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi Kilis'te düzenlenecek Sınırsız Şenlik Projesi kapsamındaki "Bir Çanta Bin Hayal" kampanyasının ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çocuklara yönelik sokak oyunları, yüz boyama etkinliği ve resim yarışması gibi çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği kampanyada, akademisyenlerce panel düzenlenecek ve bölgedeki eğitmen ile öğretmenlere eğitimler verilecek.

1.000 yetim ve mülteci çocuğa ulaşılması amaçlanan kampanyada dağıtılacak kırtasiye setinde defter, kalem, silgi, kalem kutusu, kalemtıraş, kuru ve sulu boya ile okul çantası yer alacak.

Kırtasiye bağış bedeli 100 lira olarak belirlenen projeyle ilgili detaylara derneğin internet sitesinden erişilebiliyor.

UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya

UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya

UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya

UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: UMHD'den yetim ve mülteci çocukların okul ihtiyaçları için kampanya - Haberler
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