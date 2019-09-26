İstanbul'daki depremin ardından sosyal medya uyarısı: Manipülasyonlara dikkat edin

26.09.2019 18:44

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, merkez üstü İstanbul Silivri olan 5,8 şiddetindeki depremin ardında sosyal medyada yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulundu.

"BİLGİ VE FOTOĞRAFLARI TEYİT ETMEDEN PAYLAŞMAYIN"

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi. Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

"KİTLELERE ULAŞTIRILMAMALIDIR"

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, "Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA