Uluslararası Gerginlik Nedeniyle Ortaya Atılan 3 Flaş Komplo Teorisi

Dünya, içerisinde ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu Rus denizaltısı krizi ile çalkalanmış durumda. Finlandiya açıklarında batan Rus denizaltısı ABD, Çin, Rusya ve Birleşmiş Milletleri acil duruma geçirdi. Şu an için 14 denizcinin yanarak verdiği denizaltı patlamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu görevlendirdiği biliniyor.

Devletler tarafindan birkaç açıklama yapılsa da, insanlar olayın ardındaki gerçekleri irdelemeye çalışıyor. Olayla ilgili ortaya atılan 3 adet komplo teorisine göz atalım:

Komplo Teorisi 1: ABD Başkanı Trump öldü

Bu teorinin oluşturulmasındaki sebep, Washington'da Beyaz Saray heyetinin toplanması olabilir zira Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray'da kaldı ve olağanüstü hâl ilan edildi. Bildiğiniz gibi ABD'de bir başkan öldüğü zaman, onun yardımcısı yemin seromonisi ile görevi devralıyor. Mike Pence'in sözcüsü Alyssa Farah'ın "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu… Alarm vermek için bir sebep yok" yönündeki açıklamaları da insanları bu düşünceye itti.

Ancak bu teori, ABD tarafından yalanlandı ve ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bir açıklama yapıldı.

Komplo Teorisi 2: Rus denizaltısı patlamanın ardından radyasyon yayıyor

Bu teorinin ortaya atılmasının sebebi ise Rus yetkililerinin denizaltı faciası ile ilgili detaylı bir açıklama yapmamasından kaynaklanıyor. Şu an için verilen bilgiler arasında yangında 14 subayın can verdiği ve Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu olaya özel olarak atadığı biliniyor. Güvenilir olmayan kaynaklardan da Rus denizaltısının etrafa radyasyon yaydığı söylentileri geliyor.

Ancak Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu tarafından "Kazanın yaşandığı bölgede, yüksek radyasyon bulgusuna rastlamadık" açıklaması gelmesiyle birlikte bu teori de yalanlanmış oldu.

Komplo Teorisi 3: İran, o bölgede nükleer füze denemesi yaptı.

Son teori ise İran'ın o bölgede nükleer füze denemesi yaptığı yönünde. Dünya'da artan gerginlik ile birlikte İran devletinin ABD'ye gözdağı vermiş olması ihtimali söz konusu. Birleşmiş Milletler, ABD, Rusya ve Çin'in toplanmasının sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

Sonuç olarak; Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması, Norveç'ten anormal bir radyasyon seviyesi olmadığı açıklaması, Putin'in ise can veren 14 asker için programını iptal etmesi üst üste geldiği için Dünya'yı bir kaosa sürüklemiş gibi görünüyor. Hepsini teker teker değerlendirdiğiniz zaman olağanüstü bir hâl göremeyebilirsiniz. Tabii Beyaz Saray heyetinin toplanması yine de insanda şüphe bırakmıyor değil…