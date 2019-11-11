Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın yeraltı Fordo nükleer tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.

11.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:46
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran'ın Fordo'da uranyum zenginleştirdiğini doğruladı

(UAEK), 'ın Fordo yeraltı tesisinde nükleer anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını doğruladı.


UAEK konuya ilişkin hazırladığı 3 aylık rapora Tahran'ın ayrıca zenginleştirilmiş uranyum stoklarını büyütmeye devam ettiğini de ekledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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