: Uluslararası ajanslar, Gezi Parkı davasındaki tahliye kararlarını "Son dakika" olarak geçti

18.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:05

Silivri Cezaevi yerleşkesi içinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gördüğü Gezi Parkı davasında bugün karar çıktı. Kararı uluslararası haber ajansları da "Son dakika" olarak geçti.

Gezi Parkı davasında tüm sanıklar beraat ederken tutuklu tek sanık Osman Kavala hakkında da tahliye kararı çıktı. Mahkeme, aralarında Can Dündar, Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu yurt dışındaki sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

DÜNYA SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Bu kararı İngiliz Reuters, Amerikalı Associated Press, Alman Deutsche Welle "Son dakika" olarak duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN ELEŞTİRİLDİĞİ DAVADA BERAAT KARARI"

İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı, haberinde "Türkiye'nin Batılı müttefikleri ve insan hakları grupları tarafından eleştirilen davasında mahkeme Osman Kavala ve diğer sanıkların beraatına karar verdi. Kavala iki yılı aşkın bir süredir tutukluydu. Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davanın sonlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu." ifadelerine yer verdi.

"HÜKÜMET MUHALEFETİN SESİNİ BASTIRMAK İSTİYORDU"

Associated Press "Türk mahkemesi 9 sivil aktivistin terör suçlamalarını akladı." başlığıyla duyurduğu haberinde "İstanbul'daki mahkeme aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu sanıkların suçlarından beraat ettiğini duyurdu. 16 aktivistin davasını muhalifler, hükümetin muhalefetin sesini bastırmak için kullandığını söylüyordu. " ifadelerine yer verdi.

"SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATILDI"

Alman Deutsche Welle ise "Türk mahkemesi Gezi Parkı davasındaki sanıkların beraatına karar verdi." dedi ve şunları belirtti "Mahkeme dokuz sanık hakkındaki karar sonrasında mahkeme salonu içerisinde sevinç çığlıkları atıldı."

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