Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok

Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail Parlamentosu'na (Knesset) seçilen Filistinli milletvekillerinin, İsrail'deki Filistinli azınlığın haklarını temsil etme ve savunma imkanlarını zayıflatan ayrımcı düzenleme ve yasalarla hedef alındığını bildirdi

04.09.2019 20:08
Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail Parlamentosu'na (Knesset) seçilen Filistinli milletvekillerinin, İsrail'deki Filistinli azınlığın haklarını temsil etme ve savunma imkanlarını zayıflatan ayrımcı düzenleme ve yasalarla hedef alındığını bildirdi.


Örgütün "Seçildi ancak kısıtlandı. İsrail Parlamentosu'ndaki Filistinliler için daralan yer" başlıklı raporu, İsrail'de 17 Eylül'de düzenlenecek seçimlerden önce kamuoyu ile paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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