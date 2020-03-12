Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi

Tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim Zhong Nanshan, "Pandeminin Haziran ayında bitmesini bekliyoruz" dedi.

12.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs kriziyle ilgili tarih verdi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; 83 yaşındaki Nanshan, salgının ne zaman biteceği yönünde sorulan bir soruya "Pandeminin Haziran ayında bitmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

"TEKRARLAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Çin'de durumun iyiye gittiğini belirten Zhong, "İyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranı çok düşük. Bu da insanlık için umut verici" ifadelerini kullandı.

SARS'I BULAN İSİM

Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.

4 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 'worldometers'ın verilerine göre 4 bin 638'e yükseldi. 124 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 126 bin 628 vakaya rastlandı.

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Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi

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Tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi

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Haber Yorumları (4)
GERÇEKLER: Ölen sayısının yüzbinler olduğunu nereye kadar gizleyecek Çin. Gerçekler elbet ortaya çıkacak. Belki 100 yılı bulur bilinmez. Baskı ve zulüm bir yere kadar.
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EMRE CAN: Demekki zaten en başından biliyordunuz. .
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KADİR: He seneye morana cikar
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
ZEN: açıklama dediğin böyle olur. . . bazıları öğrensin
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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