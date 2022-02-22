Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı, 6. Ulusal Pamuk Zirvesi sonuç bildirgesini açıkladı Açıklaması

HATAY (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, 6. Ulusal Pamuk Zirvesine ilişkin, "Sorunlarımız hakkında gerek sektörümüzün farklı kesimleri, gerekse sektörümüzle bakanlığımız yetkilileri arasında tam bir mutabakat olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatay'da 17 Şubat'ta gerçekleştirilen 6. Ulusal Pamuk Zirvesi'nin sonuç bildirgesini açıklayan Balçık, zirvede ülke pamukçuluğunun sorunları, tohumdan hazır giyime katma değer zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirildiğini ve çözüm önerilerinin ortaya konduğunu dile getirdi.

Balçık, zirvede İyi Pamuk Uygulamaları (BCI) ve organik pamuktaki mevcut gelişmelerin açıklanarak sertifikalandırıldığını, üretim seçeneklerinin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler hakkında öneriler sıralandığını anlattı.

Zirvede, Tarım ve Orman Bakanlığının organik pamuk üretiminin geliştirilmesine dair vizyoner yaklaşımı ve yakın dönem hedeflerinin somut değerlerle açıklandığını ve yeni başlatılan bir pilot projenin tanıtıldığını aktaran Balçık, bazı kadim pamuk bölgelerinde üreticilerin pamuktan niçin vazgeçmiş olduklarına dair görüşlerin dile getirildiğini ifade etti. Balçık, bunların tekrar pamuğa kazandırılması için uygun ölçekte havza bazlı üretim planlaması ile banka kredilerinin kaldıraç olarak kullanılması gibi yapılması gerekenlerin de açıklandığını kaydetti.

Balçık, zirvede hasat ve çırçırlama süreçlerinin ele alınarak iyileştirilmesi gerektiğine de işaret edildiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bundan böyle sürdürülebilir özelliği ve bunu ispatlayacak sertifikası olmayan hiçbir ürünün ticaretinin olamayacağının bilinmesi ve geleceğin buna göre kurgulanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda bir tekstil firmamızın ihtiyacı olan pamuğu çevre dostu, çağdaş yöntemler kullanarak bizzat kendisi tarafından nasıl üretmekte olduğu örnek olarak sunulmuştur. Ayrıca ülkemiz pamukçuluğu ve tekstil sanayimiz için büyük fırsatlar içeren GMO Free Turkish Cotton garanti markamızın tanıtımı yapılmıştır.

Zirve görüşmelerinden sorunlarımız hakkında gerek sektörümüzün farklı kesimleri, gerekse sektörümüzle bakanlığımız yetkilileri arasında tam bir mutabakat olduğu anlaşılmıştır. Sorunların çözümü için gerekli sinerjinin temel kaynağı olan bu mutabakat geleceğe ümitle bakmamıza neden olmaktadır."