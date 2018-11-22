Uludere'de Köy Yolları Yenilendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) yatırımları kapsamında yol yenileme çalışması yapıldı.



Uludere Kaymakamlığı, KÖYDES projesi kapsamında Yekmal, Yemişli ve Kalemli köyleri başta olmak üzere 10 köy ve 2 mezranın yol yenileme çalışmasını bitirdi.



Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Yakınoğlu, proje kapsamında 10 köy 2 mezra yolunu yenileyerek kış öncesi hizmete açtıklarını söyledi.



Yakınoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde bağlı 10 köy 2 mezrada kış öncesi yol yenileme çalışması başlattık. Bu kapsamda Yemişli, Ortaköy ve Yekmal köylerine 1,5 kilometre kilitli parke döşedik. Ortasu, Dağdibi, Ballı başta olmak üzere köy ve mezralarımızda toplamda 7 kilometre de beton asfalt dökerek yolları kış öncesi bitirdik. Daha önce çamurlu olan yollarımız şimdi tertemiz bir görünüme kavuştu. Köylerimizin hayat standartlarını yükseltmek için bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecek."