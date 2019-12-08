Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

08.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:38

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Arama kurtarma ekipleri, kayıp dağcılardan birinin montunu buldu.

DAĞCILARDAN BİRİNİN MONTU BULUNDU

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA