Ultrafiltrasyon teknolojisi, deniz suyunu sağlıklı içme suyuna çeviriyor

Akkim tarafından geliştirilen ultrafiltrasyon membran teknolojisi, bir günde yüz binlerce metreküp su arıtıyor.

Akkim tarafından geliştirilen ultrafiltrasyon membran teknolojisi, bir günde yüz binlerce metreküp su arıtıyor. Uygulama sayesinde deniz, nehir ve yüzey suları ile atık sular işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Küresel iklim kriziyle baş gösteren su sorunu gündemdeki yerini koruyor. Kış mevsimleri önceki yıllara kıyasla kuraklaşırken, büyükşehirlerde su kaynaklarının verimli kullanımının önemi her geçen gün artırıyor. 22 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 Küresel Risk Raporu da gelecek 10 yılda yaşanması muhtemel su krizini ortaya koyuyor.

Kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya'nın geliştirdiği ultrafiltrasyon membran teknolojisi ile kullanıma elverişli olmayan sular arındırılarak mineral dengesi bozulmamış, sürdürülebilir ve temiz su kaynağı üretiliyor. İleri teknoloji sayesinde arıtılan deniz suyu içilebilir hale getiriliyor.

SANAYİ TESİSLERİNE VERİMLİ SU KAYNAĞI

Uygulama ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kimyadan tekstile, enerjiden yapı malzemelerine kadar pek çok sektörde de ultrafiltrasyon çözümlerinden yararlanılıyor. Uygulama ile modüller ilk etapta sudaki partikül, bakteri ve virüs gibi fiziksel kirleticileri gideriyor ve ardından suyu tuzdan arındırıyor. Böylelikle, bir günde yüzbinlerce metreküpe varan miktarda kullanılamaz suyun yeniden endüstriyel üretime kazandırılması sağlanıyor. Öte yandan, Türkiye ve yurt dışında bulunan havalimanı, organize sanayi bölgesi, enerji santrali, sera sulama ve su arıtma tesislerinde de ultrafiltrasyon teknolojisiyle atık sular yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor. Dünya genelinde su krizi uyarılarının yapıldığı bu dönemde deniz suyu ve atık sularını sağlıklı içme suyuna dönüştüren teknolojilerin önemi de bir kat daha artıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı