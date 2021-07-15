Ültimatom ne demek? TDK'ya göre ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom kelime anlamı ne demek, kökeni hangi dilde?
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Ültimatom ne demek? TDK'ya göre ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom kelime anlamı ne demek, kökeni hangi dilde?

Ültimatom ne demek? TDK'ya göre ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom kelime anlamı ne demek, kökeni hangi dilde?
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Türkçe'ye yabancı dillerden kelimelerin anlamları fazla bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de ültimatom kelimesidir. Peki, ültimatom ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre ültimatom nedir? TDK'ya göre ültimatom ne demektir? Türk Dil Kurumu'na göre ültimatom vermek ne anlama gelir? İşte detaylar...

Ültimatom ne demek? Fransızca'dan dilimize geçen ültimatom nedir? Ültimatom ne anlama geliyor? TDK'ya göre ültimatom ne demek tüm bilgiler sizlerle...

TDK'YA GÖRE ÜLTİMATOM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen ültimatom kelimesi "Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota." ve "Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma." anlamlarına gelmektedir.

Ültimatom ne demek? TDK'ya göre ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom kelime anlamı ne demek, kökeni hangi dilde?
  • TDK'ya göre ültimatom 1. anlamı : Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.
  • TDK'ya göre ültimatom 2. anlamı : Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.

ÜLTİMATOM VERMEK NE DEMEK?

TDK'ya göre ültimatom vermek "nota vermek, istekleri sert bir biçimde bildirmek" anlamlarına gelmektedir.

Örnek cümle:

"Ankara'dakilere şöyle bir ültimatom vermekten doğrusu kendisini alamamıştı." - Attila İlhan

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Ültimatom ne demek? TDK'ya göre ültimatom nedir, ne anlama geliyor? Ültimatom kelime anlamı ne demek, kökeni hangi dilde? - Haberler
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