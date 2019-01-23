Ülkü Ocakları, Yılmaz Özdil'e Tepki Amacıyla 1881 Nutuk Dağıtma Kararı Aldı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'den satılmasını eleştirdi. Türkiye genelinde 1881 adet Nutuk dağıtacaklarını açıklayan Ateş, karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini duyurdu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabının özel baskısının 2 bin 500 liradan satışa çıkacak olmasını eleştirdi.

"ATATÜRK SEVDALARININ BİR PARAVAN OLDUĞUNU YENİDEN GÖSTERMİŞTİR"

Yazılı açıklama yapan Ateş, "Ülkücü Türk gençliği, Atatürk'ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi'yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk'ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK GAZİ'NİN HAYATI ÜZERİNDEN SERVET AVCILIĞI UTANÇ VESİLESİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını ücretsiz olarak dağıtacaklarını belirten Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mehmet Akif'in hicabından İstiklal Marşı'nı Safahat'ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir. Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet 'özel basım' olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL'den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk'u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz."