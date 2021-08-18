Ülkesini Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
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Ülkesini Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı

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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, "Toplantıya gidiyorum" diyerek ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin BAE'de ailesiyle birlikte olduğunu açıkladı.

Afganistan'ın 10 gün gibi kısa bir sürede Taliban tarafından ele geçirilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkede kaos ortamı hakim oldu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise kan dökülmemesi adına ilk gün ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE BAE'YE GİTTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettikten sonra BAE'de ailesiyle birlikte olduğunu açıkladı.

"TOPLANTIYA GİDİYORUM" DEMİŞ

Eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Ülkesini Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
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