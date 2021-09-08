Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
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Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban'ın 15 Ağustos itibarıyla başkent Kabil'i kuşatması sonrasında Afganistan'dan kaçan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi. Ülkeyi terk etmenin hayatının en zor kararı olduğunu belirten Gani, silahların susması ve 6 milyon vatandaşın kurtulması için buna mecbur olduğunu belirtti.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.

"KARARI GÜVENLİK GÖREVLİLERİN TAVSİYESİ ÜZERİNE ALDIM"

Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi. Gani ayrıca, bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını ifade etti.

Gani'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum. 1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaşı ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım."

KABİL KUŞATMASI SONRASI KAÇMIŞTI

Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.

Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum - Haberler
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