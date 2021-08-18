Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı
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Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "paralarının uçağa sığmadığı" iddialarına yanıt verdi. Gani, hakkındaki iddiayı "tamamen temelsiz" olarak değerlendirdi.

Taliban'ın Afganistan ordusuna karşı kısa sürede üstünlük sağlaması, şaşkınlık yarattı. 31 kent merkezinin ardından Kabil'e de giren Taliban, ülkenin yönetimini kontrol altında aldı. Bu sırada tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Gani de kaçtı. Gani'nin kaçarken, paralarını uçağa sığdıramadığı ve bir kısmını havalimanında bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddialara Gani'den yanıt geldi.

"TAMAMEN TEMELSİZ"

Kan dökülmesinin önüne geçmek ve büyük bir felaketi önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını yineleyen Gani, beraberinde para götürdüğü yolunda iddialara ilişkin de "tamamen temelsiz" değerlendirmesinde bulundu.

"GİZLİ BELGELERİ AFGANİSTAN'DA BIRAKTIM"

Eşref Gani, "Afganlar için adalet yolundaki çabalarını devam ettirebilmek" adına Afganistan'a dönene kadar diğerleriyle istişare halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, "güvenlik ekibi tarafından ülkeden ayrılmaya zorlandığını" iddia ederek, varlıklarını ve "gizli belgeleri" Afganistan'da bıraktığını söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkesini bırakarak kaçmıştı. Önce Tacikistan'a ardından da Umman'a kaçtığı iddia edilen Gani'nin son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu söylendi. Gani'nin uçağa binerken çekilen görüntüleri de uzun süre konuşuldu. Beraberindeki heyetle uçağa binen Gani'nin paralarının korumaları tarafından bavullarla uçağa taşındığı, hatta paraların uçağa sığmaması nedeniyle bir kısmının havalimanında bırakıldığı iddia edilmişti.

Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'Paralar uçağa sığmadı' iddialarını yalanladı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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