Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
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Kırıkkale, Türkiye, Güncel

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Balkanlar üzerinden hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak, Türkiye genelinde havaların 15 derece birden soğuyacağı belirtildi. Pazar günü hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Pazartesi günü Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

13.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:16
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede 8 ile 15 azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE SAĞANAK GELİYOR

15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 15 Mart Pazar gecesi ve Pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi eklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

PAZARTESİ'DEN İTİBAREN KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Bölge genelinde; Pazar günü hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Pazartesi günü Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Kaynak: İHA

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Balkanlar üzerinden Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

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