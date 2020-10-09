Kale'de okullar yüz yüze eğitime hazır
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Kale'de okullar yüz yüze eğitime hazır

09.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:18
Kale'de okullar yüz yüze eğitime hazır

Denizli'nin Kale ilçesinde, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim'den itibaren yapılabileceği yönünde karar alındığını anımsattı.

Bu kapsamda ilçelerinde bulunan 28 okulda tüm temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Tıkım, bu sınıflarda öğrenim gören öğrencileri okullarına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaymakam Abdülkadir Şahin ise yüz yüze eğitim için okullardaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktararak, "Okullarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde personel ve öğrenci planlaması yapıldı, uyarı afişleri asıldı. Okul girişi ve sınıf girişlerine dezenfekte aparatları konuldu. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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