Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi

Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.

09.08.2019 11:18
Ulaş'ta içme suyu arızası giderildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, isale hattında patlayan boru belediye ekipleri tarafından değiştirilip, ilçeye su verilmeye başlandı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, içme suyunun kesilmesinin ardından boru hattını takip ederek, Tecer Dağı Karıtlar mevkisinde isale hattındaki patlayan boruyu tespit ettiklerini söyledi.
İlbey, ekiplerin çalışması sonucunda patlayan su borusunu değiştirdiklerini, içme suyunun ilçeye verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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