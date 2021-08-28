Ulaş Kaymakamı Nayman'ın köy ziyaretleri devam ediyor
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Ulaş Kaymakamı Nayman'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Ulaş Kaymakamı Nayman'ın köy ziyaretleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Ekincioğlu köyünü ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Ekincioğlu köyünü ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini yerinde öğrenen Nayman, Ekincioğlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Rafet Coşgun ve köylüler tarafından karşılanan Nayman, köyde yapılan çalışmalarla ilgili muhtardan bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Nayman, yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların daha refah içinde aşaması için kaymakamlık imkanları dahilinde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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