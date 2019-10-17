Ukraynalılara Türkiye anlatılacak

17.10.2019 22:55

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet, Türkiye'nin Ukrayna'ya daha iyi tanıtılması için Ukrayna'da kültürel etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu.



Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, tarafından Kiev Büyükelçiliği'nde yapılan basın toplantısında, önümüzdeki günlerde yapılacak olan kültür organizasyonlarına dair bilgiler verildi. Öte yandan Güldere, salondaki misafirlerin çeşitli sorularına da cevap verdi. Büyükelçi Güldere, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kuruluşlarımızla beraber bir takım kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bunların arasında Ebru Sanatı, Türk kahvesi, modern Türk ve Osmanlı mutfağı, Türk sineması gibi dallarda çeşitli etkinliklerle Ukrayna halkıyla kültürümüzü buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.



"Eğitim konusunda Ukrayna ile ciddi ilişkilerimiz var"



Salondaki misafirlerin Türkiye ile Ukrayna arasındaki eğitim konusuna dair çeşitli sorularını yanıtlayan Güldere, "Eğitim konusunda Ukrayna ile ciddi ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler karşılıklı burs vermeyle ve öğrenci değişimi programlarıyla da destekleniyor. Daha açık bilgileri Eğitim Müşavirliğimizden öğrenebilirsiniz. Son bir ayda Türkiye'den üniversitelerden heyetler gelerek Ukrayna üniversitelerine ziyaretlerde bulundu. Ben fırsat buldukça üniversiteleri geziyorum ve Türk dili ile kültürünü öğrenen öğrencilerle sohbet ediyorum. Öğrencilerin gözlerindeki merak ve öğrenme aşkı çok heyecanlandırdı beni. Biz bu konuda her türlü teklife ve yardıma açığız" şeklinde konuştu.



Ukrayna'da gösterime girecek olan 5 Türk filmine dair değerlendirmede bulunan Güldere, "Çağdaş Türk Sineması'na dair farklı rüzgarlar estirecek filmler seçmeye çalıştık. Hürrem Sultan tarzı faaliyetler güzel geçti ve konser de yapıldı. Bu sefer farklı unsurları içeren Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı destekli filmleri sizlerle buluşturmak istedik" ifadelerinde bulundu.



"Sağlık turizmine çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılıyor"



Sağlık turizmi konusunda iki ülke arasında yürütülen çalışmalara da değinen Güldere, "Son yıllarda ülkemizde devlet bazında ve özel sektörde sağlık turizmine çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılıyor. Bu da tabii ki kaliteyi ve iyi hizmeti beraberinde getiriyor. Birçok Ukraynalı sağlık konusunda Türkiye'yi tercih ediyor ve dünyanın birçok yerinden tercih ediliyoruz. Hastanelerde verilen üst düzey kaliteli hizmet ve tedavi yöntemleri, sağlık konusunu bir turizme dönüştürmüştür. Bakanlıklar ve elçilikler düzeyinde bu konunun daha da iyi yerlere taşınması için her türlü destek veriliyor ve önlemler alınıyor. Türkiye'deki iki büyük hastanenin Kiev'de kliniği var ve insanlar Türkiye'deki sağlık sektöründe sunulan hizmeti orda görebiliyorlar" şeklinde konuştu. - KİEV

Kaynak: İHA