Ukrayna'nın kaç uçağı ve helikopteri var? Rusya ve Ukrayna'nın kaç savaş uçağı bulunuyor? Ukrayna'nın kaç helikopteri var? Kaç denizaltı var?

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın kaç uçağı ve helikopteri var? Rusya ve Ukrayna'nın kaç savaş uçağı bulunuyor? Ukrayna'nın kaç helikopteri var? Ukrayna'nın denizaltısı var mı? merak edildi.

RUSYA VE UKRAYNA UÇAK SAYISI KAÇTIR?

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144. Ukrayna'nın toplam hava aracı 285. Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Aralarındaki fark 747.

Hava gücünde Rusya'nın 1.531 saldırı uçağı ve 538 helikopteri var. Öte yandan Ukrayna'nn ise toplam savaş uçağı ve helikopteri sayı 134.



Küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada bulunan Rusya 742, Ukrayna 25 saldırı uçağına sahip. Ayrıca Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor. Rusya'nın 538, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut. Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var. Ukrayna ise 2430 tanka sahip. Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var. Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor. Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

UKRAYNA'NIN DENİZALTISI VAR MI?

Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor, Rusya'nın ise bir uçak gemisi mevcut. Rusya 64 denizaltı sahibi iken Ukrayna ordusunun denizaltısı yok. Keza Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken bu rakam da Ukrayna ordusu açısından sıfır. Ukrayna'nın bir Rusya'nın ise 11 fırkateyni bulunuyor. Rusya 85, Ukrayna 0 korvete sahip. Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.

BÜTÇELERİ VE ASKER SAYILARI

Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç kapasitelerine bakıldığında iki ülke arasında büyük bir fark göze çarpıyor. Nükleer bir güç olan Rusya'nın savunma bütçesi 78 milyar dolarken Ukrayna'nın ise 1,6 milyar dolar olarak göze çarpıyor. Rusya'nın 3 milyon 14 bin asker sayısına karşılık Ukrayna'nın 1 milyon 155 bin askeri bulunuyor.

KARA GÜÇLERİ

Askeri kara araçlarında da büyük bir fark söz konusu. Rusya'nın 13 bin tank ve 4 bin 465 topuna karşılık Ukrayna'nın 2 bin 430 tankıyla 2 bin 40 topu var. Rus ordusuna ait 27 bin 100 zırhlı askeri araç varken, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı askeri aracı var.

DENİZ GÜÇLERİ

Deniz gücünde ise Rusya'nın Karadeniz'de 214 askeri gemisi var. Ukrayna'nın ise 13 gemisi bulunuyor.

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