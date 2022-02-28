Ukrayna'da market rafları boş kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da market rafları boş kaldı

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna'da market rafları boş kaldı Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

- Ukrayna'da market rafları boş kaldı

ODESSA - Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 5'inci gününde de devam ediyor. Ülkeden tahliyeler Rusya'nın gerçekleştirdiği operasyonlar gölgesinde devam ederken, Ukrayna'da kalanlar için koşullar her geçen saniye daha da zorlaşıyor. Saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu. Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan birçok kişi boş raflarla karşılaşıyor.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna, Market, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

title