Teknik arıza yaşanan uçak müstakil eve düştü: 4 ölü

Ukrayna'da küçük bir uçak, teknik bir arıza sonucu bölgedeki müstakil bir evin üzerine düştü. Çok sayıda itfaiye yangını söndürmeye çalışırken kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Prikarpatya bölgesinde küçük bir uçak, nedeni henüz belirlenemeyen teknik arıza sonucu bölgede bulunan müstakil bir evin çatısına düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı