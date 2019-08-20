Ukrayna'da durdurulan aracın kaputunda patlayıcı bulundu

20.08.2019 13:54

Ukrayna'da 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle durdurulan bir araçta el bombası ve TNT patlayıcı bulundu.

Olay, Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Yerle medyada yer alan habere göre, devriye polisi Mira Caddesi'nde bir aracı 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle durdurdu. Araçta arama gerçekleştiren polisler sürücü koltuğunun altında RGD-5 tipi el bombası buldu. Bunun üzerine aracın sürücüsü kaputun altında TNT patlayıcı olduğunu polislere itiraf etti. Polis, olay yerine inceleme ve bomba imha ekibini çağırdı. Aracı inceleyen ekip, araçta bulunan patlayıcılara el koydu.

Ayrıca, aracın sürücüsünün daha önce hüküm giydiği belirtildi.

Kaynak: DHA