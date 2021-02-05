Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı
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Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı

05.02.2021 20:26 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:30
Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı

Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı.

Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Olay, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı. Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü. Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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