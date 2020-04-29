Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çekti
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Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çekti

Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çektiDeniz Berktay, Kiev (DHA) ? Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı ve dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, yayınladığı videoda, karantina şartlarında da sporu ihmal etmeme mesajı verdi.

Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çekti
29.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:25

Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çekti

Deniz Berktay, Kiev (DHA) ? Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı ve dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, yayınladığı videoda, karantina şartlarında da sporu ihmal etmeme mesajı verdi. Kliçko, makam odasından paylaştığı videoda mesaisine ara verdikten sonra bilgisayar kablosunu atlama ipi olarak kullanırken, yumruk şınavı çekti.

Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı ve dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko karantina sürecinde sporun önemine dikkat çeken bir video yayınladı. Kliçko, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda; Kievli'lere, koronavirüs (Covid-19) karantinası nedeniyle spor salonlarının ve parklardaki açık spor alanlarının kapalı olmasının, sporla uğraşmaya engel olmadığı mesajını verdi. Videoda Kliçko, makam odasında günlük mesaisine ara verdikten sonra bilgisayar kablosunu atlama ipi olarak kullanırken, yumruk şınavı çekerken ve Kiev maketinin üzerine yerleştirilmiş hafif torbada yumruk çalışırken görülüyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da koronavirüs vakasına yakalananların sayısı bugün itibariyle, 9866'ya yükseldi. Ukrayna'da koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde başkent Kiev'deki spor salonlarını yanı sıra spor aletlerinin olduğu parklar da ziyarete kapatılmış durumda.

Ukrayna'da belediye başkanı karantinada sporun önemine böyle dikkat çekti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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