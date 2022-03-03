Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna kendi kaderini kendi belirleyecek

ANKARA (DHA) - UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Dışarıdan hiçbir etken olmadan Ukrayna kendi kaderini kendisi belirleyecek" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, ülkesinde sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 8'inci gününde olduklarını belirterek, "Maalesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu Ukrayna halkını yok etme girişimi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanın saldırılarını durduruyor. Büyükşehirler direniyorlar, kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyor ve insanların yaşadığı yerlere ateş ediliyor. Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde çok ağır silahlar kullanılıyor" dedi.

"Uluslararası arenada Rus saldırganlığının ve Ukrayna sivillerinin öldürülmesiyle ilgili ciddi bir kınamanın olduğunu görüyoruz. Ukrayna, söz konusu saldırganlığa karşı koymak için gayet güçlü bir devlet. Biz bunu sahada ispatlıyoruz. Halkımızın yüzde 90'ı direnmeye devam edeceğini söylüyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde vatandaşlarımızın davranışları da bunu teyit ediyor. O yüzden müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir. Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Rus tarafından sağduyu beklentimiz yokken yine de barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ama Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etken olmadan Ukrayna kendi kaderini kendisi belirleyecek. Rusya, Ukrayna'ya karşı işlediği suçlardan dolayı yüzyıllar boyunca bedel ödeyecek."