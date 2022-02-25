Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz (2)

ANKARA (DHA) - 'RUS BİRLİKLERİ SİVİLLERE ATEŞ AÇTI'

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Bodnar, Rus birliklerinin sivillere ateş açtığını belirterek, "Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Birkaç füze bir anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var. Odessa'daki limanın yakınlarında Rusya yönetimi iki yabancı gemiye ateş açtı. Gemilerden biri Panama bayraklı diğeri Moldova bayraklı. Aynı zamanda Ukrayna parlamentosu Rusya'ya karşı en sert yaptırımın uygulamasını talep ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu bilgilere göre, bugün itibariyle hem Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunması hem de diğer şehirlerinin savunması devam ediyor. Kiev'e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugünün 15.00 itibariyle toplamda 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank aynı zamanda zırhlı araçta imha edildi." dedi.

Bodnar ayrıca, "Rusya sözde cumhuriyetleri tanıma kararından vazgeçerse bizde müzakereye hazırız. Müzakereler İstanbul da veya başka bir yerde olabilir" diye konuştu.