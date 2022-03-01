Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin

ANKARA (DHA) - Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Bu iğrenç savaşa son verin

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Kiev ve diğer büyük şehirler Rus tankları ve silahlarının namlusu altında. Bizim cevabımız çok net, Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Bu iğrenç savaşa son verin" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ülkesinde sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, cephe hattındaki görüntülerin kendilerini inanılmaz derecede sarstığını ifade ederek, "Farklı bilgilere göre orada onlarca kurban var. 5 gündür devam eden savaştan dolayı biz 350'den fazla can kaybı yaşadık. Bu 350'den 16'sı da çocuk. 1684 kişi de yaralandı ve bunlardan 116'sı çocuk. Dün bir çocuğun ambulansta öldüğü görüntüleri gelince gerçekten bizim kalbimiz durdu. Kuşatma altındaki bazı şehirlerimiz su, ekmek gibi acil ihtiyaç ürünlerinden mahrum bırakıldı. Ruslar sivil araçlar, çocuk hastaneleri dahil olmak üzere kreşlere de ateş ediyorlar. Halkımız, zamanın çoğunu sığınaklarda geçiriyor" dedi.

Bodnar, Ukrayna'nın medeni bir ülke olarak savaş kurallarına uyduğunu belirterek, "Kızgın olmamıza rağmen rehine alınanlara ilgili yardım sağlanmaktadır. Akrabalarının kendileriyle iletişim sağlamaları için özel bir çağrı merkezi oluşturuldu. Rusya'ya verdiğimiz tek mesaj; bu iğrenç savaşa son verin. Ayrıca Belarus bu çatışmada kesinlikle tarafsız ülke değil ve güvenilir bir taraf da değil. Biz de Belarus tarafının saldırganlık eyleminden vazgeçmeye, bu savaşa dahil olmamaya çağırıyoruz. Biz bu itilafın genişlemesini istemiyoruz. Ama saldırganlık genişlerse özellikle Belarus tarafından biz de kendimizi savunacağız" dedi.