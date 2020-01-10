Ukrayna: ABD düşen uçaktan çok önemli veriyi paylaştı

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin İran'da düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" ülkesiyle paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık. ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.