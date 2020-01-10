Ukrayna: ABD düşen uçaktan çok önemli veriyi paylaştı
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Ukrayna: ABD düşen uçaktan çok önemli veriyi paylaştı

İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü öne sürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna, ABD'nin 'çok önemli veri'yi kendileriyle paylaştığını duyurdu.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04
Ukrayna: ABD düşen uçaktan çok önemli veriyi paylaştı

Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin 'da düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" ülkesiyle paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık. ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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