Uğur, yaşama tutunamadı
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Uğur, yaşama tutunamadı

Uğur, yaşama tutunamadı
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'daki 4,5 yaşındaki SMA hastası Uğur Kanat, yaşam mücadelesini kaybetti.

ANTALYA'daki 4,5 yaşındaki SMA hastası Uğur Kanat, yaşam mücadelesini kaybetti. Uğur Kanat, annesi Nurgül Kanat'ın hasta yatağının başında ördüğü lifleri satıp oğluna bakmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti.

Kepez ilçesinde oturan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi için hastaneye yatırılan Uğur, 9 ay yoğun bakımda kaldı. Aile, hastaneden çıkardıkları çocukları için evlerinin bir odasını hazırladı. Uğur Kanat, 3,5 yıl boyunca evindeki yatağında 6 cihaza bağlı halde yaşamına devam etti. Nurgül Kanat, Uğur'un aylık 5 bin lirayı bulan medikal giderlerini karşılamak için oğlunun yatağının başında ördüğü lifleri ve çorapları satıyordu. Uğur Kanat, geçen cuma günü, rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü. Kanat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi üzüntü yaşarken, Uğur Kanat, dün Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Uğur, yaşama tutunamadı
Uğur, yaşama tutunamadı
Uğur, yaşama tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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