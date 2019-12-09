Uğur Işılak, kendisi için "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" diyen Fatih Altaylı'ya cevap verdi
Fatih Altaylı, Ceren Özdemir'in ölümünün ardından yıllar önce bir röportajında "Erkekler sahip, kadınlar ait olur" diyen Uğur Işılak'ın Ceren'in katilinden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Sözlerinin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili paylaşım yapan Işılak, "En hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, eski AKP milletvekili ve şarkıcı Uğur Işılak'ın yıllar önce kadınlarla ilgili söylediği sözleri köşesine taşıyarak "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" yorumunu yaptı. Yıllar önce söylediği sözlerden dolayı gündem olan Işılak ise Twitter hesabından paylaşım yaparak sitem etti.
"TERBİYESİZLİK, CİDDİYETSİZLİK VE ART NİYETLİLİKTİR"
10 yıl önce yapılmış bir açıklamanın bağlamından koparıldığını söyleyen Uğur Işılak, "Konuşmanın akabinde özrümü defalarca beyan ettiğim halde, çok eski bir mevzuyu adeta bugün söylenmişcesine maksatlı ve gayriahlaki bir biçimde tekrar tekrar dolaşıma sokmak, en hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik" dedi.
"BAŞKASINI KARALAYARAK KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞANLAR"
"Ömrüm boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım" diyen Işılak, sözlerine şöyle devam etti: "Zira ekran önünde ve klavye başında kadın savunuculuğuna kalkıp sevgi pıtırcığı olarak arzı endam edenlerin özel hayatlarında ne oldukları herkesin malumudur" Uğur Işılak açıklamasını, "Başkasını karalayarak kendini aklamaya çalışanlar, hiçbir zaman muvaffak olamamıştır." notuyla Twitter hesabından yayınladı.
"BEN SAHİP OLURUM, SEN AİT OLURSUN"
Uğur Işılak yıllar önce yaptığı açıklamada kadınlar için "Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor; ben sahip olurum, sen ait olursun" demişti. Işılak'ın bu sözleri birçok kişinin tepkisini çekmişti.
-
fatih bey haksızda sayılmaz hani anlayanlar içinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Artık şu kadın erkek olayını çok öteye taşımayın herkes yerini bilsin kadın kadılık erkek adamlık yapsın yoksa lesbianlik tavan yapar bu ülkede resmen erkek linci başlıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fatih altaylı bilimden anlıyor, ekonomiden anlıyor, spordan anlıyor. . . anlıyor da anlıyor. eee herhalde provakasyon yapmaktan da anlıyordur. ki ispatlıyor anladığını. . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
Kadınlar mal mı ki sahip olacaksın Uğur Bey? Bunu size yakıştıramadım. . .Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
-
Fatih altaylı benim için hiçde önemli biri değil hiç kale almaya değmezCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
-
Haddini aşan ve son derece aşağılayıcı bir söz demişsin sayın IŞILAK, şimdi hiç kendini savunmaya geçme çünkü konu kadın ve çocuk olduğu zaman artık hepimiz çok hassas oluyoruz. . . .Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
-
fıtrattan habersiz tipler bu sözleri anlayamazlar beyim. bu ayıp vaya yanlış değil. kadınları hakir görmekte değil. erkek fıtraten sahiplenmek ister, benim karım der. kadın ise ait olmayı ister ve sever. bunda kötü bir şey yok. Rabbimizin yarattığı fıtrat böyledir. ait olmak kadını küçültmez. selamlarımla.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
Hadi ordan senin rabbin kadına mal olma görevi mi verdi veya 2. sınıf muamele mi verdi bugün erkeğin yaptıgı her işi kadında yapıyor geçmişte de öyleydi erkek hastalanır çıkar odun kırar kaç cocuga bakar gider çiftcilik yapar gider yemek yapar gider birşeyler satar kadın erkekten aşağı değil biz arap değiliz islamın hiç bir yerinde kadınların erkekten aşağı oldugu yazmaz olan şey arapların islama iknasıydı. . . Araplara kalkıp kadın erkek arasında fark yok denseydi iman etmezlerdi anladın ?Yayından Kaldır