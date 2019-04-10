Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu Anısıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Usta gazeteci Uğur Dündar, "İmamoğlu'na mazbatasının bir türlü verilmemesi demokrasiye gönül bağlayanlarda derin bir hayal kırıklığı yarattı" diyerek Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir anısını anlattı.
Usta gazeteci Uğur Dündar, buTV ekranlarında, İstanbul'daki seçimlere ilişkin dikkat çekici bir olayı anlattı.
"MAZBATASINI ALDI MI?"
"Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazandığı anlaşılan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bir türlü verilmemesi ve sürekli geciktirilmesi demokrasiye gönül bağlayanlarda derin bir hayal kırıklığı yarattı" diyen Uğur Dündar, yaşanan olayı ise şöyle anlattı: "Bir doktor arkadaşımın anlattı. Hasta safrakesesi ameliyatı olacak. Alınıyor ameliyata ve kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Hastayı uyandırmak için daha sonra çeşitli sorular yöneltiliyor. Örneğin; nasılsınız, ağrınız var mı deniliyor. Hasta gözünü açar açmaz şöyle bir cevap veriyor; 'Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı?"
YORUMLAR (148)
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Bumu usta tabi ipi dışarıda oynama ustası kukla aciz insanCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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günaydınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alır lan alır daha yaşı genç. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Madem bu kadar dürüstsünüz çık ekrana.. CHP hayatı boyunca bu ülkede heykel den başka birşey yapmadı de.. iş yapanada çamur atmayınCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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yeni secim olursa ekrem imamoglu magdurlari oynar ve 60 oyla tekrar secilirCevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır