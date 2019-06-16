Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum

Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum

Tarihi program öncesi Binali Yıldırım'ın moderatör olarak önerdiği duayen gazeteci Uğur Dündar'dan, Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ortak yayın için ilk değerlendirme geldi.

Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı ortak yayın için şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3'er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!.."

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