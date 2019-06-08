Yıldırım'ın, İmamoğlu'yla ortak yayında moderatör olmasını istediği Uğur Dündar'dan cevap geldi

Gazeteci Uğur Dündar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı televizyon yayını için "Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine yanıt verdi. Dündar, "Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" dedi.

Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada İmamoğlu ile çıkacağı ortak yayın için sunucu olarak Uğur Dündar'ı tercih ettiğini söyledi.

BAYKAL-ERDOĞAN CANLI YAYININI HATIRLATTI

Independent Türkçe'ye konuşan Dündar, "Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur. Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum" dedi.. Dündar yayın hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de iki lider arasındaki son canlı yayın tartışması 2002 seçimlerinden hemen önce, en yüksek oyu alacağı anketlerde ortaya çıkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gerçekleşmişti ve onu ben yönetmiştim. Yayından sonra her iki lider bana içtenlikle teşekkür etmişlerdi. O yayının son derece dürüst ve adil bir yayın olduğu iki liderin de ortak görüşüydü."

YAYIN İÇİN ÖNERİ VERDİ

Dündar, "Ben yarım asırdır televizyonculuk yapıyorum, yıllarca TRT'de çalıştım. 1990'larda da siyasi parti liderlerinin katıldığı açık oturumları ben yönetirdim" dedi. Programın bir stüdyoda yapılması fikrine destek veren Dündar, "Tabii ki bir ortak yayın düşünülmeli. Örneğin TRT İstanbul Televizyonu'nun stüdyoları kullanılabilir ve isteyen kanallar ortak yayınla bu programı seyircilerine yansıtabilir" dedi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ortak yayınla ilgili şunları söylemişti:

"Bunla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."