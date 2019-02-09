Üçüz Kardeşler Birlikte Ameliyat Oldu

Erzurum'da yaşayan üçüz kardeşler Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birlikte bademcik ve geniz ameliyatı oldu.

Erzurum'da Sema ve Ahmet Karataş çiftinin 7 yaşlarında ki üçüz çocukları Hamza, Hüseyin ve Hasan Karataş kardeşler Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde Bademcik ve Geniz ameliyatı oldu.

Evliya Çelebi İlköğretim okulunda okuyan 1. Sınıf öğrencileri üçüz kardeşler aynı anda bademciklerinden rahatsızlık yaşayarak hastanede tedavi altına alındı. Ameliyata karar verildikten sonra Kulak Burun Boğaz ( KBB) Uzmanı Dr. Sadettin Kalkandelen üçüz kardeşleri aralıklarla sırasıyla ameliyat etti.

Genetik yatkınlıklar nedeniyle üçüz kardeşleri birlikte ameliyat ettiklerini ifade eden Dr. Kalkandelen,"Hastanemize müracaat eden üçüz kardeşleri sırasıyla ameliyat ettik. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik üçüz kardeşlerin şuan ki durumu gayet iyi durumda. Bundan sonra bademcik ve geniz etinden şikayetleri olmayacak. Üçüz kardeş olmaları nedeniyle genetik yatkınlıklar oluyor ve üçünde birden aynı soruna rastlanıyor" dedi.

Üçüz kardeşler bir müddet daha kontrol altında tutulduktan sonra hastaneden taburcu edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA