Uçurumdan Yuvarlanan Adamın İlk İşi Sigara İçmek Oldu
Vietnam'da bir adam, kayalıkların tepesinde dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Kendine geldiğinde ise ilk işi sigara yakmak oldu.
Vietnam'ın Vung Tau kentinden meydana gelen olayda, bir adam yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç adam, kara yoluna düşene kadar defalarca takla attı.
Kayalıkların üzerinden kara yoluna düşüşü, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
İLK İŞİ SİGARA YAKMAK OLDU
Etraftakilerin çığlıklarıyla aşağı yuvarlanan adam, sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Genç adamın aşağı yuvarlandıktan sonraki ilk işi, sigara içmek oldu.
YORUMLAR (7)
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O aksiyonun üstüne güzel bir keyif sigarası yakılırdı zaten.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BİZDEN BİRİ OLSA 10 PARÇA OLMUŞTU.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Düşen uçak siparişini iptal etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SAATLERCE GÜLDÜMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BENCE BEYEFENDİ YANLIŞ ANLAŞILDI. İNTİHAR ETMEK İSTEDİ FAKAT BAŞARAMAYINCA YİNE OLMADI DEYİP SİGARA YAKTI:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır