Uçkan'dan beğenilen reklam

Ece Su Uçkan, Boyner'in yeni yıl reklamının yüzü oldu. Oyuncu, markanın 'Yeni Ben Başlasın' sloganlı klibinde metroda kamera karşısına geçti. Eğlenceli geçen çekimlerde Uçkan, performansıyla beğenildi. Oyuncunun metrodaki dansı da hayranları tarafından ilgi gördü.

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