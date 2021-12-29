Uçkan'dan beğenilen reklam
Ünlü oyuncu Ece Su Uçkan, Boyner'in yeni yıl reklamının yüzü oldu. Ekranda ve dijital platformda dönen klipte Ece Su Uçkan'ın oyunculuğuna övgüler yağdırıldı. İşte detaylar...
Ece Su Uçkan, Boyner'in yeni yıl reklamının yüzü oldu. Oyuncu, markanın 'Yeni Ben Başlasın' sloganlı klibinde metroda kamera karşısına geçti. Eğlenceli geçen çekimlerde Uçkan, performansıyla beğenildi. Oyuncunun metrodaki dansı da hayranları tarafından ilgi gördü.
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