Uçhisar kalesini sağlık çalışanları ücretsiz ziyaret edebilecek
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Uçhisar kalesini sağlık çalışanları ücretsiz ziyaret edebilecek

Uçhisar Belediyesi korona virüs ile mücadelede başrol olan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Uçhisar kalesini sağlık çalışanları ücretsiz ziyaret edebilecek
09.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:41

Uçhisar Belediyesi korona virüs ile mücadelede başrol olan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz zor günlerde sağlık çalışanlarımızın ehemmiyetinin farkındayız. Salgınla mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Normalleşme süreciyle birlikte açılan Uçhisar Kalesine girişlerde sağlık çalışanlarımızdan ücret almayacağız" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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