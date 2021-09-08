Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
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Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı

Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan ve ekipleri harekete geçiren uçak düştü ihbarı asılsız çıktı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan ve ekipleri harekete geçiren uçak düştü ihbarı asılsız çıktı. Bölgeye gelen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, "Eğitim uçağının düştüğü ile ilgili ihbar geldi, hemen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesi ile araştırma yapacağız, inşallah asılsız ihbardır diyoruz" dedi.

İddialara göre, ilçede yaşayan küçük yaşlardaki bir çocuğun, dedesine uçak düştü demesi üzerine ekipler harekete geçti. Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde düştüğü iddia edilen uçak için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde herhangi bir uçak düşme olayının yaşanmadığı belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen Emirhan Çiçek isimli vatandaş, "Kahvede oturuyorduk telefon ettiler bize yukarıda Gökgöz Mahallesi mevkiinde eğitim uçağı düştü dediler" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Güven Övün, "Biraz önce bir ihbar geldi Gökgöz Mahallesinde bir eğitim uçağının düştüğü ile ilgili. Onun üzerine ben Jandarma Komutanımızı aradım ve ona da aynı ihbar gelmiş. Hemen acilen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesini de çağırdık drone ile araştırma yapacağız. İnşallah asılsız ihbardır diyoruz. Pamukova'da eğitim uçaklarına hizmet veren bir havaalanı var İstanbul Havacılık Okuluna ait. Biz onlarla da görüşme yaptık ve uçağın onlara ait olmadığı anlaşıldı. Onların uçakları tammış yani" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da "Eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri alarma geçirdi
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