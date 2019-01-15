Uçağa Gizlice Giren Karga, Business Class'ta Londra'ya Uçtu
Singapur Havayollarının SQ322 sefer sayılı Londra uçuşunda büyük bir sürpriz yaşandı. Uçağa gizlice giren bir karga, 12 saat Business Class'ta uçtu.
Singapur Havayollarının SQ322 sefer sayılı uçuşunda sürpriz bir yolcu da yer aldı. Uçağa giren bir karga tam 12 saat business classta uçtu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Singapur Havayolları yetkilileri tarafından da doğrulanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
KARGA, HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİNE TESLİM EDİLDİ
Yetkililer karganın yolcuların da yardımıyla kabin ekibi tarafından yakalandığını ve Londra'ya iniş sonrasında hayvanları koruma derneğine teslim edildiği belirtildi.
YORUMLAR (14)
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eti yenir mi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geri döner evini bulur merak etmeyin..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bütün virüs ingilterede , avrupa yandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olum sen kargasın kanadın var. Bu nasıl bir üşengeçlik :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kargaya Çok Yazık,,,,Aile Ve Çocukları Singapur’da Kaldığı İçin,,,gidecegi yerde çok üzülür,,,keşke ailecek seyahate çıksalarmış;)))Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır