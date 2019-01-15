Uçağa Gizlice Giren Karga, Business Class'ta Londra'ya Uçtu

Uçağa Gizlice Giren Karga, Business Class'ta Londra'ya Uçtu

Singapur Havayollarının SQ322 sefer sayılı Londra uçuşunda büyük bir sürpriz yaşandı. Uçağa gizlice giren bir karga, 12 saat Business Class'ta uçtu.

Singapur Havayollarının SQ322 sefer sayılı uçuşunda sürpriz bir yolcu da yer aldı. Uçağa giren bir karga tam 12 saat business classta uçtu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Singapur Havayolları yetkilileri tarafından da doğrulanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

KARGA, HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİNE TESLİM EDİLDİ

Yetkililer karganın yolcuların da yardımıyla kabin ekibi tarafından yakalandığını ve Londra'ya iniş sonrasında hayvanları koruma derneğine teslim edildiği belirtildi.

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