Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 18. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 17. Bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

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