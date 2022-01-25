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Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisi 11. bölümü yayınlandı. Üç Kuruş 11. bölüm izleyemeyenler Üç Kuruş son bölüm izle! Show TV Üç Kuruş 11. bölüm izle! Üç Kuruş son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte Üç Kuruş son bölüm izle! Show TV Üç Kuruş 11. bölüm izle! Üç Kuruş son bölüm full HD izle! Haberimizde...

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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