Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı
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Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı

Sivas'ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.

03.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:13
Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı

'ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.


Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Gazi ve köyünün yolları kapandı. Gazi ve Yakupoğlan köylerinde yaşayan 3 diyaliz hastası rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yollarından dolayı ilerlemekte güçlük çeken Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) hastalara 4X4 ambulans ile 6 saatlik çalışmanın sonunda ulaşabildi. Daha sonra hastalar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından alınarak kentte bulunan hastanelere götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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