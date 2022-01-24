Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurdu.

Sosyal medya şirketi Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurdu.

Ülke basınındaki habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Ferdinand Marcos, Filipinler, Twitter, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title