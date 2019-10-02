Twitter'a mesajlarda arama yapma özelliği geldi

02.10.2019 23:56

Twitter, direkt mesajlar için bir yenilik yaptı. Direkt mesajlarda arama yapma özelliği nihayet kullanıma sundu. İlk olarak iOS kullanıcılara sunulan bu özellik, işletme hesabı yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANDROİD'E GELMESİ BEKLENİYOR

Arama yapma özelliği sayesinde mesajlar kısmında arama yapıp iletişime devam edilebilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde Android'lere de gelmesi beleniyor.