Twitter'a mesajlarda arama yapma özelliği geldi
Twitter geçen günlerde yeni bir özelliğin hayata geçeceğini duyurmuştu. Bugün beklenen o yenilik geldi. Artık mesajlarda arama yapma özelliği olacak.
Twitter, direkt mesajlar için bir yenilik yaptı. Direkt mesajlarda arama yapma özelliği nihayet kullanıma sundu. İlk olarak iOS kullanıcılara sunulan bu özellik, işletme hesabı yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANDROİD'E GELMESİ BEKLENİYOR
Arama yapma özelliği sayesinde mesajlar kısmında arama yapıp iletişime devam edilebilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde Android'lere de gelmesi beleniyor.