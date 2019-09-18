Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi

18.09.2019 20:43

İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanmıştı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın saatler süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınabilmişti.

Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan fabrika fabrika sahipleri "Dış bölgede çıkan yangın ana fabrikaya ve bitişiğindeki ticari alana sıçramıştır." diyerek sürece dair kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

EMA Kimya Sistemleri'nden şu açıklama yapıldı:

Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve Huntsman'in bir kuruluşu olan EMA Kimya Sistemleri'nin üretim alanı dışında bir yangın çıktı. Tüm çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz fabrikamızdan ivedilikle hiçbir yaralanma olmaksızın sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir.

Dış bölgede çıkan yangın ana fabrikaya ve bitişiğindeki ticari alana sıçramıştır. Her iki alan da derhâl boşaltılmış ve itfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının tesis dışındaki çevresel etkileri de izlenmektedir.

Ayrıca yangına müdahale eden iki itfaiye erimizin yaralandığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlk önceliğimiz itfaiye ekiplerinin durumunun iyi olmasıdır. Yaralanan itfaiye erlerimizin sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz.

Yaralanan itfaiye erlerimizin aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tüm süreci yakından izleyerek gerekli durumlarda kamuoyunu bilgilendireceğimizi paylaşmak isteriz."





GÜLŞAH ARSLAN-HABERLER.COM