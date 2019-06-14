Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi

İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (45)

  • SARI DEV:
    hiçmi ceza yemedı yazık cok yazık kanunlardamı suc yoksa hakımlerdemı adaletı kım tesis edecek adliye koridorlarında
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  • BİR DOST:
    O ÇOCUĞA DAYAK ATAN ADAM??? AYNISI KENDİ ÇOCUĞUNA BAŞKA BİRİSİ YAPSA ORTALIĞI ATEŞE VERİR. KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN BİR ŞEYİ BİR BAŞKASINA YAPMA. . . HEPİMİZ İNSANIZ. . .
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