Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi
İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.
Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.
"PİŞMANIM" DEDİ
Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.
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Madem tahliye edilecekti bari 100 200 bin TL tazminat ödediCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yani demek isteniliyorki bir cocugu hastanelik edene kadar dovmek suc degil bu ulkedrCevap Yaz Yayından Kaldır
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hiçmi ceza yemedı yazık cok yazık kanunlardamı suc yoksa hakımlerdemı adaletı kım tesis edecek adliye koridorlarındaCevap Yaz Yayından Kaldır
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O ÇOCUĞA DAYAK ATAN ADAM??? AYNISI KENDİ ÇOCUĞUNA BAŞKA BİRİSİ YAPSA ORTALIĞI ATEŞE VERİR. KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN BİR ŞEYİ BİR BAŞKASINA YAPMA. . . HEPİMİZ İNSANIZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yargı adaletsiz kararlar almaya devam ediyor. . yazıklar olsun. .Cevap Yaz Yayından Kaldır