Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

Kayseri'de gözü dönmüş zanlı, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği genci sokak ortasında bıçakladı. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.09.2019 09:45

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARKADAN KOŞARAK SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S.'nin iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (14)

  • ESKİHUKUMLÜ:
    nolcak şimdi bu kız bunu yalnız bırakırlarmı sanıyosun gerızekalı yat 10 sene dortduvarda
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  • İSYAN:
    KONUŞARAK ANLAŞMAYI NE ZAMAN ÖĞRENECEK BU İNSANLAR. NEDEN HEP ŞİDDET, VAHŞET VAR İÇLERİNDE. BU KADAR VİCDANSIZLIK , ACIMASIZLIK NİYE. GELİŞECEĞİ YERDE GİDEREK GERİLEYEN VE VAHŞİLEŞEN ÜLKELER ARASINDA İLK SIRALARDAYIZ NE YAZIKKİ. İNSAN OLMAYI ÖĞRENEMEDİK. CANA KIYMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALI. CEZALAR CAYDIRICI OLMALI.
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  • UTANGAC:
    Senin gibilerden kactik yillarca. Iftira gunah. Sadece arkadastir belkide
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